Сергей Зборовский: Плохо, что в матче с датчанами мы часто удалялись
Защитник молодежной сборной России Сергей Зборовский после победы над
датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) посетовал на большое число
удаление в составе своей команды.
«Плохо, что у нас было так много удалений. Перед игрой мы
специально смотрели видеонарезки моментов, чтобы улучшить нашу игру и меньше
удаляться. В матче мы блокировали довольно много бросков по нашим воротам и не
дали датчанам слишком много шансов», - приводит официальный сайт турнира
слова российского защитника.
Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция