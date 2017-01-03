Сергей Зборовский: Плохо, что в матче с датчанами мы часто удалялись

Защитник молодежной сборной России Сергей Зборовский после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) посетовал на большое число удаление в составе своей команды.

«Плохо, что у нас было так много удалений. Перед игрой мы специально смотрели видеонарезки моментов, чтобы улучшить нашу игру и меньше удаляться. В матче мы блокировали довольно много бросков по нашим воротам и не дали датчанам слишком много шансов», - приводит официальный сайт турнира слова российского защитника.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.