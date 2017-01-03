Александр Полунин: Наверное, после моего гола у датчан расстроился вратарь

Нападающий молодежной сборной России Александр Полунин после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил курьезность своей заброшенной шайбы, которая стала первой в матче.

«Такой курьезный гол забиваю не впервые: моя первая шайба в КХЛ «Ладе» была почти такой. Это был не просто отброс, как можно проще сыграл – там Кирилл набегал, я в зону хотел забросить. Стал ли быстрый гол переломным? Не скажу, что он был быстрым, но что-то, видимо, переломило. У них там расстроился вратарь, наверное», - приводит «Чемпионат» слова Полунина.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.