Александр Полунин: Наверное, после моего гола у датчан расстроился вратарь
Нападающий молодежной сборной России Александр Полунин после победы
своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил курьезность
своей заброшенной шайбы, которая стала первой в матче.
«Такой курьезный гол забиваю не впервые: моя первая шайба в КХЛ «Ладе»
была почти такой. Это был не просто отброс, как можно проще сыграл – там Кирилл
набегал, я в зону хотел забросить. Стал ли быстрый гол переломным? Не скажу,
что он был быстрым, но что-то, видимо, переломило. У них там расстроился
вратарь, наверное», - приводит «Чемпионат» слова Полунина.
Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция