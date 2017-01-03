Сборная США стала соперником россиян по полуфиналу МЧМ
Хоккеисты сборной США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата
мира переиграли команду Швейцарии.
Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась
со счетом 3:2 в пользу команды США. В ее составе по шайбе забросили Джемери Бракко, Люк Канин и Джордан Гринуэй. У швейцарцев дважды отличился Нико Хишир.
Таким образом, сборная США вышла в полуфинал, где 4 декабря в 23:00 по
московскому времени в Монреале сыграет с командой России. Подопечные Валерия
Брагина ранее в своем четвертьфинале обыграли датчан – 4:0.
Напомним, сборные США и России встречались на групповой стадии чемпионата мира, и тогда американцы добились победы – 3:2.
Матч
США (U-20) - Швейцария (U-20) - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы:
Бракко (Терри, Томпсон), 8:32 (1:0 - бол.). Канин (Бракко, Гринуэй), 10:42 (2:0). Хишер (Зигенталер, Риат), 30:47 (2:1 - бол.). Хишер (Тюркауф), 46:00 (2:2 - бол.). Гринуэй (МакЭвой, Келлер), 46:18 (3:2 - бол.).
Место и дата
03 января 01:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция