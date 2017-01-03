Сборная США стала соперником россиян по полуфиналу МЧМ

Хоккеисты сборной США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира переиграли команду Швейцарии.

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу команды США. В ее составе по шайбе забросили Джемери Бракко, Люк Канин и Джордан Гринуэй. У швейцарцев дважды отличился Нико Хишир.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал, где 4 декабря в 23:00 по московскому времени в Монреале сыграет с командой России. Подопечные Валерия Брагина ранее в своем четвертьфинале обыграли датчан – 4:0.

Напомним, сборные США и России встречались на групповой стадии чемпионата мира, и тогда американцы добились победы – 3:2.