Валерий Рейнгольд: Хотел бы видеть в «Спартаке» футболиста уровня Витселя

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что команде следует расстаться с полузащитником Ромуло, который может продолжить карьеру в Бразилии, а также рассказал кто должен занять его позицию.

– Надо отпускать. У человека нет желания играть в «Спартаке». Не вписался в коллектив. Каждому свое. Я ему желаю успехов и здоровья. Парень по-хорошему скромный. В отдельных играх проявлял себя очень здорово. Но своим в «Спартаке» не стал.

– На его позицию надо брать замену?

– Среднюю линию нужно укреплять. Но это стоит денег. Хотелось бы видеть футболиста уровня Акселя Витселя в «Спартаке». Он бы помог Денису Глушакову в центре поля. Найдут такого игрока – все в центре поля будет в порядке, - считает Рейнгольд.

Напомним, что действующий контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года, поэтому полузащитник может вступать в переговоры с другими клубами только с 1 января 2017-го.

Полузащитник выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча.

В текущем сезоне РФПЛ Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевых передачи.

