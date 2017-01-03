Сборная Канады обыграла чехов в 1/4 финала МЧМ

Хоккеисты сборной Канады в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира переиграли команду Чехии.

Встреча, прошедшая в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу Канады. В ее составе по шайбе забросили Блейк Спирс, Митчелл Стивенс и Тома Шабо, а Жюльен Готье оформил дубль. У чехов по разу отличились Давид Каше, Томаш Шоустал и Шимон Странски.

Таким образом, сборная Канады вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором 5 января в 03:30 (мск) сыграет со шведами. В другой полуфинальной паре сразятся сборные США и России.