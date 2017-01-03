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Сборная Канады обыграла чехов в 1/4 финала МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Канады в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира переиграли команду Чехии.

Встреча, прошедшая в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу Канады. В ее составе по шайбе забросили Блейк Спирс, Митчелл Стивенс и Тома Шабо, а Жюльен Готье оформил дубль. У чехов по разу отличились Давид Каше, Томаш Шоустал и Шимон Странски.

Таким образом, сборная Канады вышла в полуфинал чемпионата мира, в котором 5 января в 03:30 (мск) сыграет со шведами. В другой полуфинальной паре сразятся сборные США и России.

Матч

Канада (U-20) - Чехия (U-20) - 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Голы:

Каше (Гронек, Мусил), 16:49 (0:1). Спирс (Стефенс, Джозеф), 23:45 (1:1). Стефенс (Чирелли), 27:27 (2:1). Соустал 28:53 (2:2). Шабо (Стефенс, Чирелли), 33:32 (3:2). Готье (Клэк, Руа), 43:18 (4:2). Странски (Зборил, Некаш), 45:54 (4:3). Готье (Шабо, Клэк), 46:37 (5:3).

Место и дата

03 января 04:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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