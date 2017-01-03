Гол и пас Калинина помогли «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».
Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась
со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Пьер-Александр
Паренто, Сергей Калинин и Тейлор Холл.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 16 минут,
нанес один бросок, который оказался голевым, отдал результативный пас,
схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 4 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Бостон» 6 января в 03:00 (мск) примет «Эдмонтон».
Матч
Нью-Джерси - Бостон - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Паренто (Холл, Сантини), 4:12 (1:0). Калинин (Мэррилл, Вуд), 41:44 (2:0). Холл (Калинин), 58:02 (3:0 - п.в.).
Место и дата
03 января 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция