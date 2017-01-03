Гол и пас Калинина помогли «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Пьер-Александр Паренто, Сергей Калинин и Тейлор Холл.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 16 минут, нанес один бросок, который оказался голевым, отдал результативный пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 4 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Бостон» 6 января в 03:00 (мск) примет «Эдмонтон».