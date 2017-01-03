Российские хоккеисты – в полуфинале МЧМ, дубль Тарасенко и завершение карьеры Гвардиолы. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра вторника.

1. Хоккеисты молодежной сборной России обыграли сверстников из Дании и вышли в полуфинал чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Канаде. Игра, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова.

В полуфинале сборная России 4 января в 23:00 (мск) сыграет с командой США, которая в своем четвертьфинале сломила сопротивление швейцарцев – 3:2.

В другом полуфинале сыграют шведы и канадцы. Шведы в своем четвертьфинале разгромили словаков – 8:3, а канадцы переиграли чехов – 5:3.

2. Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго» - 4:1. Этот матч прошел в рамках «зимней классики» и собрал 46556 зрителей на трибунах «Буш-Стэдиума». В составе победителей дублем отметился Владимир Тарасенко, а еще по одной шайбе забросили Патрик Берглунд и Александер Стин. У гостей отличился Михал Кемпны, которому ассистировал Артемий Панарин.

3. «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу – 2:0. По голу забили Хуан Мата и Златан Ибрагимович. Команда Жозе Моуринью одержала шестую победу подряд, а беспроигрышная серия «МЮ» достигла 11 матчей. В турнирной таблице «МЮ» с 39 очками занимает шестое место.

4. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует тренировать до 60 лет и считает, что конец его тренерской карьеры довольно близок. «В Манчестер Сити я буду еще три года или больше, но ясно, что я подхожу к концу своей тренерской карьеры. Я уверен в этом» - признался Гвардиола.

5. Футболист «Милана» Луис Адриано по согласованию с клубом не прибыл на базу в Миланелло, где в понедельник приступили к тренировкам южноамериканские игроки команды. По данным итальянских СМИ, для оформления перехода в «Спартак» 29-летнему форварду осталось пройти лишь медицинское обследование.

6. Нападающий «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз может оказаться в «Трабзонспоре». Представители 25-летнего футболиста уже провели предварительные переговоры с турецким клубом. Сумма трансфера оценивается в 6 миллионов евро.

7. Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич не входит в планы главного тренера Юрия Семина. Об этом сообщил агент форварда Иван Аджич. «В 20-х числах декабря Петару на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Юрия Семина на него не рассчитывает, и его не берут на предсезонные сборы», - сообщил Аджич.

8. Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия отказался от предложений, которые поступали ему от китайских футбольных клубов. Ивуарийский форвард намерен продолжить свою карьеру в одном из европейских чемпионатов.

9. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг заявил о том, что жалеет о решении организации не отстранить сборную России от летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в полном составе. Он считает, что это решение было ошибочным: «Я считаю, что в следующий раз мы должны быть жестче».

При этом Герхард Хейберг отметил, что результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца.

10. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов. Джокович, получивший на турнире второй номер посева, в своем стартовом матче обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа - 7:6 (7:1), 6:3.

11. 17-кратный победитель турниров Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер, восстановившийся после травмы, в первом матче за полгода победил британца Дэна Эванса в рамках Кубка Хопмана в Перте – 6:3, 6:4. Публика встретила швейцарца стоячей овацией.

Цитата дня: «Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в Рио» (Герхард Хайберг).

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Именинники: 3 января исполняется 48 лет легендарному немецкому пилоту «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру, ныне проходящему восстановление после тяжелейшей травмы головы. Также в этот день исполнилось 39 лет популярному телекомментатору Константину Геничу и 42 года хоккеисту Сергею Вышедкевичу.