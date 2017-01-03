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Сергей Карякин: У меня две минуты отставания, что абсолютно ни о чем не говорит

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский участник «Дакара»-2017 в классе квадрациклов Сергей Карякин поделился впечатлениями от первого этапа ралли-марафона.

«Первые дни соревнования всегда обычно суматошные, немного непонятные, но через пару дней приходит понимание гонки, общего темпа. Сегодня прошел первый спецучасток, ехал спокойно, безопасно, не рисковал. Было пыльно, понимал, что абсолютно нет смысла куда-то нестись, тем более, что к квадроциклу еще недостаточно привык. Здесь трасса другая, земля другая… Показал седьмое время в своей категории, у меня две минуты отставания от лидера, что абсолютно ни о чем пока не говорит. Сейчас вносим мелкие доработки в квадроцикле, вышли небольшие неисправности на лиазоне, но это нормально.

В этом году организаторы выдали нам кучу приборов, которые, конечно же, выпали из своих креплений. Я их собрал на спецучастке, положил в куртку. Сейчас будем искать место, куда их лучше прикрепить, чтобы они, во-первых, не мешали, и, во-вторых, подавали хороший сигнал. Завтра будет относительный длинный спецучасток, нужно к нему подготовиться. Сейчас иду на ужин, затем массаж, много дел, надо все успеть – другого выбора у нас нет», - написал Карякин в инстаграме.

Карякин занял седьмое место, проиграв лидеру две минуты 19 секунд. Первым стал бразилец Марсело Медейрос, преодолевший дистанцию за 32 минуты 53 секунды. 

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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