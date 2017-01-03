Передача Задорова не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Ванкувером»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» дома обыграл «Колорадо» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Свен Берчи и единожды голом отметился Бо Хорват, а гостей шайбы забросили Микко Рантанен и Тайсон Бэрри.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет одну результативную передачу.

«Ванкувер» с 39-ю очками занимает 10-е место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же расположился на последней, 14-й строчке, имея в активе 25 очков.

В следующем туре «Ванкувер» 5 января примет «Аризону», а «Колорадо» в этот же день на выезде сыграет «Калгари».

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