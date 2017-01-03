Передача Задорова не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Ванкувером»
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» дома обыграл «Колорадо» со счетом 3:2.
В составе
победителей дубль оформил Свен Берчи и единожды голом отметился Бо Хорват, а
гостей шайбы забросили Микко Рантанен и Тайсон Бэрри.
Российский защитник
«Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет одну результативную передачу.
«Ванкувер» с
39-ю очками занимает 10-е место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же расположился
на последней, 14-й строчке, имея в активе 25 очков.
В следующем туре «Ванкувер» 5 января примет «Аризону», а «Колорадо» в этот же день на выезде сыграет «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ванкувер - Колорадо - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Хорват (A. Rödin, Хаттон), 24:48 (1:0). Рантанен (Задоров), 26:53 (1:1). Берчи (Седин Х., Саттер), 38:15 (2:1). Бэрри (Бушемин, Ландеског), 51:42 (2:2). Берчи (Седин Х., Седин Д.), 56:23 (3:2).
Место и дата
03 января 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция