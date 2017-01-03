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Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»

Источник:  FotosporКомментарии

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо попал в сферу интересов турецкого клуба «Галатасарай», сообщает Fotospor.

По информации издания, парагвайский полузащитник способен усилить турецкую команду.

Мельгарехо перешел из «Кубани» в «Спартак» в феврале 2016 года, с тех пор за красно-белых 26-летний футболист сыграл 26 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

По информации transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 3,8 миллиона евро.


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