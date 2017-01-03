Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»
Полузащитник
«Спартака» Лоренсо Мельгарехо попал в сферу интересов турецкого клуба «Галатасарай»,
сообщает Fotospor.
По
информации издания, парагвайский полузащитник способен усилить турецкую
команду.
Мельгарехо перешел
из «Кубани» в «Спартак» в феврале 2016 года, с тех пор за красно-белых
26-летний футболист сыграл 26 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну
результативную передачу.
По информации transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 3,8 миллиона евро.
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