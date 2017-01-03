Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил эстонский клуб
Бывший руководитель департамента детского футбола «Зенита» Арно Пайперс
назначен главным тренером «Флоры», сообщает официальный сайт эстонского
клуба.
«Я очень рад вернуться сюда спустя 13 лет. Я был удивлен, когда руководство «Флоры» обратилось ко мне с просьбой возглавить клуб. На принятие предложения мне понадобилось два месяца на размышление», - приводит слова Пайперса пресс-служба клуба.
Ранее Голландский специалист уже работал в таллинском клубе с 2000 по 2004 год. В «Зените» Пайперс работал с конца 2008 по февраль 2010 года.
Также 57-летний специалист ранее возглавлял футбольный клуб «Астана», голландские клубы «Утрехт» и «Виллем II«, сборные Казахстана и Эстонии,
По итогам прошлого сезона «Флора» заняла четвертое место в чемпионате Эстонии.