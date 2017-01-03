Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)3 : 2Швейцария (U-20)
Хоккей  Сибирь- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -СКА
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Чехия (U-20)
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Лас-Пальмас- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил эстонский клуб

Источник:  ФК «Флора»Комментарии

Бывший руководитель департамента детского футбола «Зенита» Арно Пайперс назначен главным тренером «Флоры», сообщает официальный сайт эстонского клуба.

«Я очень рад вернуться сюда спустя 13 лет. Я был удивлен, когда руководство «Флоры» обратилось ко мне с просьбой возглавить клуб. На принятие предложения мне понадобилось два месяца на размышление», - приводит слова Пайперса пресс-служба клуба.

Ранее Голландский специалист уже работал в таллинском клубе с 2000 по 2004 год. В «Зените» Пайперс работал с конца 2008 по февраль 2010 года.

Также 57-летний специалист ранее возглавлял футбольный клуб «Астана», голландские клубы «Утрехт» и «Виллем II«, сборные Казахстана и Эстонии,

По итогам прошлого сезона «Флора» заняла четвертое место в чемпионате Эстонии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Флора» обыграла «Линкольн» в первом раунде квалификации Лиги чемпионовПервый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов между эстонской «Флорой» и гибралтарским «Линкольном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Флоры».«Флора» в десятый раз в своей истории стала чемпионом ЭстонииТаллинская «Флора» в десятый раз в своей истории стала чемпионом Эстонии.«Флора» стала чемпионом ЭстонииОпределился чемпион Эстонии по футболу. Чемпионский титул завоевала «Флора» из Таллина.Лига Чемпионов. Второй квалификационный раунд. Дубль Фрая принес «Базелю» победу над «Флорой» и другие матчиСегодня пройдут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вратарь эстонской «Флоры» может пополнить ряды «Шеффилд Юнайтед»Вратарь таллиннской «Флоры» и сборной Эстонии по футболу Михкель Аксалу может подписать контракт с английским клубом «Шеффилд Юнайтед».«Брондбю» вышел на «Легию». Лига ЕвропыДатский «Брондбю» с крупным счетом уверенно переиграл эстонскую «Флору» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.Тренер сборной Эстонии возглавил таллиннскую "Флору"Тренер сборной Эстонии Тармо Рюйтли заменит финна Паси Раутайнена на посту тренера таллинской "Флоры".Мартин Рейм повесил бутсы на гвоздьЛегендарный эстонский футболист Мартин Рейм, лидер среди европейских футболистов по числу сыгранных матчей за сборную (156), объявил о завершении своей спортивной карьеры.Тренер "Флоры" возглавил финский "ТПС"Финн Паси Раутийанен, три года находившийся у руля таллиннской "Флоры", со следующего сезона будет тренировать финнский клуб "ТПС" из Турку.«Левадия» третий раз подряд выиграла чемпионат ЭстонииВ матче предпоследнего тура чемпионата Эстонии «Левадия» на выезде переиграла «Транс» (1:0). Таким образом, команда сохранила четырехочковое преимущество над основным конкурентом – «Флорой» - и досрочно завоевала золотые медали чемпионата.«Манчестер Сити» вышел в следующий раунд Кубка УЕФАВчера состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда Кубка УЕФА. Английский «Манчестер Сити» во второй раз обыграл фарерский «Стреймюр» со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд, жеребьевка которого состоится сегодня в швейцарском Ньоне.
Главные новости
Футбол
Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил эстонский клуб
Футбол
Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»
Футбол
Российские хоккеисты – в полуфинале МЧМ, дубль Тарасенко и завершение карьеры Гвардиолы. Главные новости утра
Хоккей
Гол и пас Калинина помогли «Нью-Джерси» обыграть «Бостон»
Хоккей
Сборная Канады обыграла чехов в 1/4 финала МЧМ
Формула-1
День в истории. Михаэлю Шумахеру – 48 лет!
Футбол
Валерий Рейнгольд: Хотел бы видеть в «Спартаке» футболиста уровня Витселя
Хоккей
Сборная США стала соперником россиян по полуфиналу МЧМ
Хоккей
Александр Полунин: Наверное, после моего гола у датчан расстроился вратарь
Футбол
Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьеры
все новости
Флора
Флоракалендарьстатистика