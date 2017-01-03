Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в матче с «Чикаго» (4:1) забросил две шайбы и был признан сначала первой звездой матча, а затем и всего дня.

Второй звездой стал голкипер «Нью-Джерси» Кори Шнайдер, отразивший 22 броска в матче с «Бостоном» (3:0), а третьей звездой признали партнера Тарасенко по команде Александра Стеена, на счету которого гол и результативная передача.