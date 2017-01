Полузащитник «Боруссии» Д завершил карьеру, перенеся 8 операций за 10 дней (фото)

Итальянский полузащитник дортмундской «Боруссии» Дарио Скудери объявил о завершении карьеры, перенеся восемь операций за 10 дней, сообщает Lenta.ru.

18-летний итальянец во время матча юношеской Лиги Европы с польской «Легией» получил тяжелый перелом ноги, порвал мениск и крестообразные связки.

Dortmund starlet Dario Scuderi's horror injury in game vs. Legia will probably end his career...



Praying he recovers! pic.twitter.com/gDQ9iXWE4J