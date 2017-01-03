Федор Канарейкин: «Динамо» - команда, которая заслуживает особого внимания

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча с московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра начнется в 14:00 мск.

- Первый матч нового года, придут болельщики, поэтому, конечно, мотивация хорошая, - сказал Канарейкин. - Тем более, нас ждет мощная домашняя серия, и первый матч – с непримиримым соперником, московским «Динамо». Сегодня будет плотная работа, хорошая игра. Мы постараемся порадовать наших зрителей.

- Насколько нужно быть осторожными с «Динамо» в самом начале встречи?

- Это команда, которая заслуживает особого внимания, команда с большими традициями, уже заявившая о себе. Все матчи, которые проходят с ними, получаются очень насыщенными, контактными. Кроме того, соперник стремится закрепиться в восьмерке. Поэтому можно сказать, что сегодня будет много единоборств, на это мы сделаем упор. Будем стараться играть в атакующий хоккей. Насколько это удастся – посмотрим, но мы приложим все усилия.

- Соботка и Зубов вернулись в состав, вас как тренера это наверняка обрадовало.

- Безусловно, возвращение двух первых центров - усиление для нашей команды. Их игра придаст нам устойчивости как в атаке, так и в обороне.