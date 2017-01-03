Букмекеры отдают некоторое преимущество «Авангарду» в матче с московским «Динамо»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу «Авангарда» с московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Победа омичей в основное время оценивается коэффициентом 2,15, тогда как виктория москвичей идет за 2,97.
За ничью предлагаются щедрые 3,87.
Игра в Омске начнется сегодня в 14:00 мск.
Матч
Место и дата
03 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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