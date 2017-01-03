«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Ринкона
«Ювентус» подписал контракт с полузащитником «Дженоа» Томасом Ринконом, сообщается на официальном сайте клуба из Турина.
Соглашение с 28-летним венесуэльцем рассчитано до лета 2020 года. Стоимость трансфера составила 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ринкон в 16 матчах серии А отдал две голевые передачи.
UFFICIALE: @TomasRincon5 è bianconero! https://t.co/CqwZgVUW2g #BienvenidoTomas pic.twitter.com/AuN8Am4tHo— JuventusFC (@juventusfc) 3 января 2017 г.
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