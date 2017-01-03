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«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Ринкона

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

«Ювентус» подписал контракт с полузащитником «Дженоа» Томасом Ринконом, сообщается на официальном сайте клуба из Турина.

Соглашение с 28-летним венесуэльцем рассчитано до лета 2020 года. Стоимость трансфера составила 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ринкон в 16 матчах серии А отдал две голевые передачи. 

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