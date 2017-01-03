«Марсель» отказался покупать Оздоева
Французский футбольный клуб «Марсель» отказался купить
полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщает портал footballclubdemarseille.fr.
По информации источника, руководству французского клуба
предложили рассмотреть 24-летнего полузащитника «Рубина», однако «Марсель»
отказался от этого предложения.
Отметим, что агент Оздоева Анзор Гаргаев ранее заявил, что
футболистом интересуется французские клубы «Лион» и «Сент-Этьен», а также
московский «Локомотив».
В нынешнем сезоне Оздоев провел на клубном уровне 12 матчей и получил три желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста казанской команды в три миллиона евро, а его контракт с казанским клубом рассчитан до 2019 года.
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