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«Марсель» отказался покупать Оздоева

Источник:  Football Club De MarseilleКомментарии

Французский футбольный клуб «Марсель» отказался купить полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщает портал footballclubdemarseille.fr.

По информации источника, руководству французского клуба предложили рассмотреть 24-летнего полузащитника «Рубина», однако «Марсель» отказался от этого предложения.

Отметим, что агент Оздоева Анзор Гаргаев ранее заявил, что футболистом интересуется французские клубы «Лион» и «Сент-Этьен», а также московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне Оздоев провел на клубном уровне 12 матчей и получил три желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста казанской команды в три миллиона евро, а его контракт с казанским клубом рассчитан до 2019 года.


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