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«Белогорье» дозаявило Обмочаева

Источник:  ВК «Белогорье»Комментарии

«Белогорье» дозаявило либеро Алексея Обмочаева, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, последней командой олимпийского чемпиона Лондона-2012 было московское «Динамо», с которым он в 2015 году стал обладателем Кубка ЕКВ и бронзовых медалей чемпионата России. Но в марте 2016 года Обмочаев  был отчислен из столичного клуба из-за проблем дисциплинарного характера.

Дебют Обмочаева в составе «Белогорья» может состояться 8 января в домашнем матче с уфимским «Уралом», первой игре второго круга чемпионата России.

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