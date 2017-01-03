«Белогорье» дозаявило Обмочаева

«Белогорье» дозаявило либеро Алексея Обмочаева, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, последней командой олимпийского чемпиона Лондона-2012 было московское «Динамо», с которым он в 2015 году стал обладателем Кубка ЕКВ и бронзовых медалей чемпионата России. Но в марте 2016 года Обмочаев был отчислен из столичного клуба из-за проблем дисциплинарного характера.