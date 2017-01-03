«Белогорье» дозаявило Обмочаева

«Белогорье» дозаявило либеро Алексея Обмочаева, сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, последней
командой олимпийского чемпиона Лондона-2012 было московское «Динамо», с
которым он в 2015
году стал обладателем
Кубка ЕКВ и
бронзовых медалей
чемпионата России. Но в марте2016
годаОбмочаев
был отчислен из
столичного клуба из-за
проблем дисциплинарного
характера.
Дебют
Обмочаева в
составе «Белогорья» может состояться
8 января в домашнем матче с уфимским «Уралом», первой игре второго
круга чемпионата России.
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