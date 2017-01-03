Воронина пропустит чемпионат Европы в многоборье
Наталья Воронина из-за болезни пропустит чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.
Напомним, спортсменка, являющаяся призером чемпионата мира в командной гонке, победила на дистанции 5000 м на декабрьском чемпионате России. По итогам турнира она вошла в состав национальной команды на ЧЕ в многоборье.
Соревнования пройдут в голландском Херенвене 6-8 января.
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