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Воронина пропустит чемпионат Европы в многоборье

Источник:  Р-СпортКомментарии

Наталья Воронина из-за болезни пропустит чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Напомним, спортсменка, являющаяся призером чемпионата мира в командной гонке, победила на дистанции 5000 м на декабрьском чемпионате России. По итогам турнира она вошла в состав национальной команды на ЧЕ в многоборье.

Соревнования пройдут в голландском Херенвене 6-8 января.

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