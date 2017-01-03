«Рубин» подтвердил уход Девича

«Рубин» на своем официальном сайте подтвердил информацию, что нападающий Марко Девич покидает клуб.

«31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошел к концу. Футбольный клуб «Рубин» искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде. От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

В текущем сезоне 33-летний Марко Девич провел десять матчей за «Рубин» и забил два мяча.

На днях СМИ сообщили, что игрок может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».

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