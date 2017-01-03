Айрат Мардеев: Не ожидал, что будет такое отставание

Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал 14-м.

«Для 39 километров отставание одна минута 39 секунд - многовато. Не ожидал, что будет такое отставание. Осторожно начинали, немножко нужно было время, чтобы вкатиться. Были места, где, чересчур сильно осторожничали, но посчитал, что лучше так, чем на 39 километрах разложиться, и вообще ничего не привезти, поэтому в принципе все хорошо, с машиной проблем нет никаких. Завтра будем выбираться, нужно подняться повыше. Конечно 14-я позиция не очень удобна для старта, но все в равных условиях. Завтра спецучасток длиной 280 километров – будет время и место, где нагнать», - сказал Мардеев пресс-службе команды.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.