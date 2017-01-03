Константин Сарсания: «Спартак» активно покупает, но все эти трансферы для обоймы

Футбольный агент и тренер Константин Сарсания дал оценку трансферной политике «Спартака».

Напомним, состав красно-белых в этом сезоне пополнили россияне Андрей Ещенко и Роман Зобнин, бразилец Фернандо. Еще до открытия зимнего трансферного окна клуб приобрел у «Амкара» вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию, ведутся переговоры по приобретению у «Локомотива» полузащитника Александра Самедова.

«Команда идет на первом месте, у нее хороший очковый задел; конечно, есть оглашенные задачи (попадание в еврокубки), но, думаю, в уме все держат чемпионство; так близки они к нему не были с 2007 года, когда «Зенит», в котором я работал, боролся с ними до последнего тура, - цитирует Сарсанию ТАСС. - Ситуация сейчас похожая, поэтому команде необходима подпитка. Они активно покупают, но все эти трансферы для обоймы: Селихов на данный момент не сильнее Реброва, Джикия не сильнее никого из центральных защитников команды. Они все делают правильно, но хотелось бы еще значимый трансфер, который команду точно бы усилил».