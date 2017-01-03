Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)3 : 2Швейцария (U-20)
Теннис  Касаткина4:4Мугуруса
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Чехия (U-20)
Хоккей  Сибирь- : -Локомотив
Теннис  Кузнецов- : -Тсонга
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Николаев: Пытались с первого же этапа ухватиться за лидерство

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «КАМАЗ-Мастер»Комментарии

Пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал шестым.

«Ехали быстро, пытались с первого же этапа ухватиться за лидерство, но, к сожалению, не имеем информации на спецучастке о том, как ты едешь. Какой-то запас я все равно придерживал, потому что первый день, и потерять можно было больше, чем выиграть. Видим, что на финише нас отделяет от лидера несколько десятков секунд, но гонка только началась, и думаю, что все впереди. На самом деле, все нормально – машины наши в отличном состоянии, ну и мы в хорошей физической форме.

Все хорошо, гонка только началась. Это ж марафон, все знают и все понимают. Хочу сказать, мы выкладывались практически на всю катушку, но, тем не менее, не забывали, что вся гонка еще впереди.

Трасса была очень извилистая, местами быстрые скоростные дороги, переходящие в кочки, ямы и трамплины», - сказал Николаев пресс-службе команды.


Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Айрат Мардеев: Не ожидал, что будет такое отставаниеПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал 14-м.Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…О том, как КАМАЗ стал автобусом, похожим на поезд, а тот превратился в гостиницу.Сергей Карякин: У меня две минуты отставания, что абсолютно ни о чем не говоритРоссийский участник «Дакара»-2017 в классе квадрациклов Сергей Карякин поделился впечатлениями от первого спец-участка ралли-марафона.Чех Коломы выиграл первый этап «Дакара» в классе грузовиков, Николаев на КАМАЗе – шестойЧешский экипаж Мартина Коломы стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.Маганов занял третье место на первом этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов, победил голландец КоронелСостоялся первый этап ралли «Дакар-2017» в классе мотовездеходов. В тройку лучших попал россиянин Равиль Маганов, выступающий на Polaris.«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый деньПоломка на первом этапе ралли-рейда может дорого стоить гонщикам любой командыКарякин стал седьмым на первом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов, выиграл бразилец МедейросСтартовало ралли «Дакар-2017». В зачете квадроциклов первым стал бразилец Марсело Медейрос, а россиянин Сергей Карякин занял седьмое место.Айрат Мардеев: Гонка будет интересной и непростойПилот команды «КАМАЗ-мастер» поделился ожиданиями от ближайших соревнований. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».Эдуард Николаев: В Парагвае очень искренне отношение к команде «КАМАЗ-мастер»Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как их приняли в Парагвае. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».ВИДЕО ДНЯ: парагвайцы встречают КАМАЗыКоманда «КамАЗ-Мастер» прибыла в Парагвай, где сегодня стартует легендарная гонка «Дакар».«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»Перед стартом первого этапа легендарного ралли-рейда состоялось представление всех участников гонкиБезопасность «Дакара-2017» обеспечат 22 000 полицейскихОрганизаторы ралли-рейда «Дакар» рассказали о мерах безопасности, которые будут предприняты в течение гонки, стартующей в столице Парагвая Асунсьоне 2 января 2017 года. Безопасность будут обеспечивать более 20 000 полицейских.Андрей Каргинов: Тренировались, проводили испытания и все ради победы в Africa Race и «Дакаре»Пилот «КАМАЗ-мастер» на Africa Eco Race Андрей Каргинов рассказал о подготовке команды к ралли-марафонам.Сергей Карякин: Надеюсь, что в 2017 году произойдет что-то действительно важноеРоссийский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал каково это встречать Новый год вдали от дома.Команда «КАМАЗ-мастер» прошла все проверки перед стартом «Дакара»Команда «КАМАЗ-мастер» прошла все проверки перед стартом «Дакара»Российская команда «КАМАЗ-мастер» прошла технические и административные проверки перед стартом ралли-марафона «Дакар»-2017.Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев: Во время гонок не бреюсь: Чагин ругаетсяПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев: Во время гонок не бреюсь: Чагин ругаетсяПобедитель «Дакара-2015» рассказывает, почему пришлось отгонять от машины местное население, и как была раскрыта подлость Жерара де Роя.Дневник «Дакара»: 57 часов в пути, мельдоний в кармане и две недели в палаткеДневник «Дакара»: 57 часов в пути, мельдоний в кармане и две недели в палаткеМы начинаем публиковать дневники корреспондента «Советского спорта», который вылетает в Южную Америку освещать главный ралли-рейд планеты.Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017Россия будет представлена во всех пяти классах транспортных средств на ралли-рейде «Дакар», который стартует 2 января в столице Парагвая Асунсьоне.8726 километров. Инфографика ралли-марафона «Дакар-2017»8726 километров. Инфографика ралли-марафона «Дакар-2017»Накануне очередного ралли «Дакар» «Советский спорт» приводит интересную инфографику предстоящего приключенияПилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов: В пустыне Гоби мы ночевали под колесамиПилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов: В пустыне Гоби мы ночевали под колесамиПобедитель «Дакара-2014» Андрей Каргинов рассказал, как он провел три дня в пустыне Гоби и что помогло ему выиграть главный ралли-рейд мира
Главные новости
Футбол
Аршавина признали лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году
Футбол
Константин Сарсания: «Спартак» активно покупает, но все эти трансферы для обоймы
Волейбол
«Белогорье» дозаявило Обмочаева
Футбол
«Марсель» отказался покупать Оздоева
Футбол
«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Ринкона
Футбол
Кокорин встретился с Рибери (фото)
Футбол
Полузащитник «Боруссии» Д завершил карьеру, перенеся 8 операций за 10 дней (фото)
Хоккей
Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил эстонский клуб
Футбол
Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»
все новости
Дакар
Дакар
КАМАЗ-мастер
КАМАЗ-мастер