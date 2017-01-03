Эдуард Николаев: Пытались с первого же этапа ухватиться за лидерство

Пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал шестым.

«Ехали быстро, пытались с первого же этапа ухватиться за лидерство, но, к сожалению, не имеем информации на спецучастке о том, как ты едешь. Какой-то запас я все равно придерживал, потому что первый день, и потерять можно было больше, чем выиграть. Видим, что на финише нас отделяет от лидера несколько десятков секунд, но гонка только началась, и думаю, что все впереди. На самом деле, все нормально – машины наши в отличном состоянии, ну и мы в хорошей физической форме.

Все хорошо, гонка только началась. Это ж марафон, все знают и все понимают. Хочу сказать, мы выкладывались практически на всю катушку, но, тем не менее, не забывали, что вся гонка еще впереди.

Трасса была очень извилистая, местами быстрые скоростные дороги, переходящие в кочки, ямы и трамплины», - сказал Николаев пресс-службе команды.





Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.