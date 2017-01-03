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Аршавина признали лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году

Источник:  Prosports.kzКомментарии

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин стал лучшим игроком чемпионата Казахстана по версии сайта Prosports.kz.

В голосовании принимали участие казахстанские журналисты.

Напомним, Аршавин перешел в «Кайрат» в марте 2016 года и подписал контракт по схеме 1+1.

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Всего в нынешнем сезоне Аршавин принял участие в 37 матчах за казахстанский клуб, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее официальный сайт клуба признал лучшим гол Аршавина в ворота «Тараза» (2:1).

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