Леонид Вайсфельд: Судя по игре с Данией, Россия готова к полуфиналу с США
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Данией (4:0) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.
За выход в финал команда Валерия Брагина сыграет со сборной США. В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Швеции.
«Ребята играли очень дисциплинированно. Считаю, что сыграли так, как должны были. Молодцы. Будем ждать матча с американцами. Готовы ли россияне дать бой команде США, - надо спрашивать у главного тренера, но судя по игре с Данией - конечно, почему нет. Четвертьфинальный матч американцев со швейцарцами (3:2) вообще ни о чем не говорит, в играх плей-офф просто нужен результат», - цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».
Встреча США-Россия пройдет в Монреале 4 декабря, начало – в 23:00 мск.