Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)3 : 2Швейцария (U-20)
Теннис  Касаткина4:4Мугуруса
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Чехия (U-20)
Хоккей  Сибирь- : -Локомотив
Теннис  Кузнецов- : -Тсонга
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Вайсфельд: Судя по игре с Данией, Россия готова к полуфиналу с США

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Данией (4:0) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

За выход в финал команда Валерия Брагина сыграет со сборной США. В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Швеции.

«Ребята играли очень дисциплинированно. Считаю, что сыграли так, как должны были. Молодцы. Будем ждать матча с американцами. Готовы ли россияне дать бой команде США, - надо спрашивать у главного тренера, но судя по игре с Данией - конечно, почему нет. Четвертьфинальный матч американцев со швейцарцами (3:2) вообще ни о чем не говорит, в играх плей-офф просто нужен результат», - цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».

Встреча США-Россия пройдет в Монреале 4 декабря, начало – в 23:00 мск.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают сборную США фаворитом полуфинала МЧМ с РоссиейБукмекерские конторы выставили котировки на полуфинальную встречу молодежного чемпионата мира между сборными США и России.Как канадцы чуть не уронили флаг США. Комедия на чемпионате мира (видео)Как канадцы чуть не уронили флаг США. Комедия на чемпионате мира (видео)Интересная сценка произошла после матча США – Канада на молодежном чемпионате мира.«О датском вратаре еще Губерниев говорил!» Россия в полуфинале сыграет с США«О датском вратаре еще Губерниев говорил!» Россия в полуфинале сыграет с СШАНа молодежном чемпионате мира прошли четвертьфиналы. Россия победила Данию и в полуфинале сыграет со сборной США.Илья Самсонов: Я бы не сказал, что шайба Полунина стала переломнойВратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) похвалил партнеров по команде за игру и отметил, что гол Александра Полунина не стал переломным в матче.Сборная Канады обыграла чехов в 1/4 финала МЧМХоккеисты сборной Канады в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира переиграли команду Чехии.Удавка Брагина. Как сборная России пробьет себе дорогу в финал «антихоккеем»Удавка Брагина. Как сборная России пробьет себе дорогу в финал «антихоккеем»Дмитрий Пономаренко – о тактике Валерия Брагина на молодежном чемпионате мира, которая, похоже, вновь приведет россиян к успеху.Сборная США стала соперником россиян по полуфиналу МЧМХоккеисты сборной США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира переиграли команду Швейцарии.Кирилл Капризов: Самсонов здорово играет, в нужные моменты подтаскиваетНападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) похвалил партнера по сборной – вратаря Илью Самсонова.Александр Полунин: Наверное, после моего гола у датчан расстроился вратарьНападающий молодежной сборной России Александр Полунин после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил курьезность своей заброшенной шайбы, которая стала первой в матче.Сергей Зборовский: Плохо, что в матче с датчанами мы часто удалялисьЗащитник молодежной сборной России Сергей Зборовский после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) посетовал на большое число удаление в составе своей команды.Шведы разгромили словаков и вышли в полуфинал МЧМХоккеисты сборной Швеции в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира уверенно обыграли команду Словакии.Валерий Брагин: Гол с центра поля не удивил. У меня вот вратарь однажды забил!Валерий Брагин: Гол с центра поля не удивил. У меня вот вратарь однажды забил!После матча Дания – Россия (0:4) наш главный тренер Валерий Брагин выступил перед журналистами.Валерий Брагин: Матч с Данией – определяющая игра всего чемпионата мираГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил, что его подопечные испытывали волнение, но действовали с предельной самоотдачей.Герман Рубцов из-за травмы может пропустить полуфинал МЧМНападающий молодежной сборной России Герман Рубцов, получивший травму и покинувший лед во втором периоде четвертьфинального матча с командой Дании (4:0), может не сыграть в полуфинале. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Брагин.Валерий Брагин: Мы показали ответственный и правильный хоккейГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил, что его подопечные ответственно отнеслись к матчу.Валерий Брагин: Ребята на сто процентов выполнили то, что от них требовалосьГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил высочайшую игровую дисциплину подопечных.Павел Карнаухов: Два «сухих» матча – это очень важноНападающий молодежной сборной России Павел Карнаухов после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил важность «сухой» виктории.Гол с центра поля шокировал Данию! Как Россия победила в четвертьфинале (видео)Гол с центра поля шокировал Данию! Как Россия победила в четвертьфинале (видео)Россия в четвертьфинале МЧМ победила датчан (4:0), которых надломил гол Александра Полунина, забитый с центра площадки.Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧММолодежная сборная России одержала победу над Данией (4:0) в матче ¼ финала чемпионата мира в Air Canada Centre в Торонто.Финляндия победила Латвию в первом матче на выбываниеФинляндия одержала победу над Латвией (2:1) в первом матче серии за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.
Главные новости
Футбол
Аршавина признали лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году
Футбол
Константин Сарсания: «Спартак» активно покупает, но все эти трансферы для обоймы
Волейбол
«Белогорье» дозаявило Обмочаева
Футбол
«Марсель» отказался покупать Оздоева
Футбол
«Ювентус» подписал полузащитника «Дженоа» Ринкона
Футбол
Кокорин встретился с Рибери (фото)
Футбол
Полузащитник «Боруссии» Д завершил карьеру, перенеся 8 операций за 10 дней (фото)
Хоккей
Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
Экс-глава департамента детского футбола «Зенита» возглавил эстонский клуб
Футбол
Мельгарехо попал в сферу интересов «Галатасарая»
все новости
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
США (U-20)
США (U-20)календарьстатистика
Дания (U-20)
Дания (U-20)календарьстатистика
Леонид Вайсфельд
Леонид Вайсфельдвсе новости
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости