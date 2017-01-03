Нападающий «Дженоа» Паволетти перешел в «Наполи»
Нападающий «Дженоа»
Леонардо Паволетти стал игроком «Наполи», сообщает пресс-служба неаполитанского
клуба.
Сообщается,
что 28-летний футболист выбрал себе игровой номер 32.
В текущем сезоне итальянец сыграл 10 матчей в составе «Дженоа», в которых забил четыре мяча.
По данным transfermarkt.de, стоимость сделки составила 18 миллионов евро.
Футболиста уже поприветствовал президент «Наполи», написав в тивттере: «Добро пожаловать Леонардо».
Benvenuto Leonardo ! #ADL— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 3 января 2017 г.
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