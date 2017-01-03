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Нападающий «Дженоа» Паволетти перешел в «Наполи»

Источник:  ФК «Наполи»Комментарии

Нападающий «Дженоа» Леонардо Паволетти стал игроком «Наполи», сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Сообщается, что 28-летний футболист выбрал себе игровой номер 32.

В текущем сезоне итальянец сыграл 10 матчей в составе «Дженоа», в которых забил четыре мяча.

По данным transfermarkt.de, стоимость сделки составила 18 миллионов евро.

Футболиста уже поприветствовал президент «Наполи», написав в тивттере: «Добро пожаловать Леонардо». 

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