«Спартак» получит от «Трабзонспора» 1 млн евро за трансфер Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски перейдет в турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» за один миллион евро, сообщает Yeni Safak.

По информации источника, 29-летний футболист присоединиться к турецкой команде в Анталье, где «Трабзонспор» проводит сборы.

Также сообщается, что защитник подпишет контракт, рассчитанный на два с половиной года.

В текущем сезоне Таски принял участие в восьми матчах красно-белых, в которых отметился одним забитым мячом.

Стоит отметить, что transfermarkt.de оценивает футболиста в три миллиона евро.