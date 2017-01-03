«Спартак» получит от «Трабзонспора» 1 млн евро за трансфер Таски
Защитник «Спартака»
Сердар Таски перейдет в турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» за один миллион
евро, сообщает Yeni Safak.
По
информации источника, 29-летний футболист присоединиться к турецкой команде в
Анталье, где «Трабзонспор» проводит сборы.
Также
сообщается, что защитник подпишет контракт, рассчитанный на два с половиной
года.
В текущем
сезоне Таски принял участие в восьми матчах красно-белых, в которых отметился одним забитым мячом.
Стоит отметить, что transfermarkt.de оценивает футболиста в три миллиона евро.
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