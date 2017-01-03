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Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе во время матча с «Вест Хэмом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во время матча 20-го тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» на гостевом секторе стадиона скончался болельщик от сердечного приступа.

Каждый в «Манчестер Юнайтед» глубоко скорбит, узнав новость о смерти нашего болельщика из-за сердечного приступа на вчерашней игре с «Вест Хэмом», - сообщает официальный твиттер «МЮ».

Напомним, матч закончился победой команды из Манчестера со счетом 2:0. Голы забили Хуан Мата и Златан Ибрагимович.

Матч

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)

Голы

Мата 63 (0:1). Ибрагимович 78 (0:2).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте (Фернандес, 83), Обьянг

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович

Предупреждения:

Пайе, 29; Нордтвейт, 90 - Дармиан, 42; Валенсия, 76

Удаления:

Фегули, 15 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция

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