Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе во время матча с «Вест Хэмом»

Во время матча 20-го тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» на гостевом секторе стадиона скончался болельщик от сердечного приступа.

Каждый в «Манчестер Юнайтед» глубоко скорбит, узнав новость о смерти нашего болельщика из-за сердечного приступа на вчерашней игре с «Вест Хэмом», - сообщает официальный твиттер «МЮ».

Everyone at Manchester United is deeply saddened following news one of our fans passed away after collapsing at yesterday’s game v West Ham.