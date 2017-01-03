Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе во время матча с «Вест Хэмом»
Во время
матча 20-го тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» на
гостевом секторе стадиона скончался болельщик от сердечного приступа.
Каждый в «Манчестер Юнайтед» глубоко скорбит, узнав новость о смерти нашего болельщика из-за сердечного приступа на вчерашней игре с «Вест Хэмом», - сообщает официальный твиттер «МЮ».
Everyone at Manchester United is deeply saddened following news one of our fans passed away after collapsing at yesterday’s game v West Ham.— Manchester United (@ManUtd) 3 января 2017 г.
Напомним, матч закончился победой команды из Манчестера со счетом 2:0. Голы забили Хуан Мата и Златан Ибрагимович.
Матч
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)
Голы
Мата 63 (0:1). Ибрагимович 78 (0:2).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте (Фернандес, 83), Обьянг
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович
Предупреждения:
Пайе, 29; Нордтвейт, 90 - Дармиан, 42; Валенсия, 76
Удаления:
Фегули, 15 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция