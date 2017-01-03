«Спартак» не устроили 3 млн евро, предложенные за Попова «Трабзонспором»

«Анжи» проведет первый сбор в Турции, а не в ОАЭ

«Анжи» объявил об изменении места проведения первого зимнего сбора. 12 января команда отправится не в Объединенные Арабские Эмираты, как планировалось ранее, а в турецкую Анталию.