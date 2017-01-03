«Спартак» не устроили 3 млн евро, предложенные за Попова «Трабзонспором»
«Спартак» и «Трабзонспор» по-прежнему не могут договориться о трансфере полузащитника Ивелина Попова, сообщает Takvim.
По данным издания, российский клуб отклонил новое предложение турецкой команды, которая готова заплатить за болгарина 3 млн евро.
Самому Попову «Трабзонспор» предлагает зарплату 1,6 млн евро в год.
По данным Takvim, переговоры между клубами продолжаются.
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