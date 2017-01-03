Виталий Кафанов: «Спарта» - соперник серьезный, в команде много игроков сборной
Тренер
вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от предстоящей встречи
с чешской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.
«Сейчас команда в отпуске, в январе будет два тренировочных
сбора в Эмиратах и Турции, но мы, тренеры, уже готовим планы на
подготовительный период. Соперник серьезный, в команде много игроков сборной, а
силу сборной Чехии мы знаем. К тому же «Спарта» в группе дважды
обыграла «Краснодар» - одну из сильнейших команд России. Причем в
Краснодаре она выиграла крупно, что мало кому удается», - цитирует Кафанова UEFA.com.
Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы ростовчане сразятся с пражской
«Спартой». Первый матч состоится 16 февраля в Ростове, а ответная игра 23
февраля в Праге.
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