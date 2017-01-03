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Виталий Кафанов: «Спарта» - соперник серьезный, в команде много игроков сборной

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с чешской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Сейчас команда в отпуске, в январе будет два тренировочных сбора в Эмиратах и Турции, но мы, тренеры, уже готовим планы на подготовительный период. Соперник серьезный, в команде много игроков сборной, а силу сборной Чехии мы знаем. К тому же «Спарта» в группе дважды обыграла «Краснодар» - одну из сильнейших команд России. Причем в Краснодаре она выиграла крупно, что мало кому удается», - цитирует Кафанова UEFA.com.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы ростовчане сразятся с пражской «Спартой». Первый матч состоится 16 февраля в Ростове, а ответная игра 23 февраля в Праге.

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