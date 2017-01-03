Виталий Кафанов: Слуцкий и Черчесов доказывают, что голкиперы могут достичь успеха, как главные тренеры

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о работе главных тренеров сборной Станиславе Черчесове и Леониде Слуцком.

- Во время вашей игровой карьеры специальных тренеров у голкиперов не было.

- Да, я как-то встречался с Жан-Мари Пфаффом, одним из лучших вратарей мира в 80-х. Он часто говорит, что все мы должны быть ему благодарны за работу, так как именно он, играя в «Баварии», предложил другому великому вратарю Зеппу Майеру специально тренировать его. С его подачи и появилась эта профессия. Тогда это было в новинку, а сейчас без тренера вратарей не обходится ни один клуб. Вот недавно ввели специальную лицензию УЕФА, обязательную для всех тренеров вратарей. Это даст новый толчок нашей профессии.

- В России даже последние тренеры сборной - бывшие вратари. А вам не хотелось попробовать себя главным?

- Да, и Леонид Слуцкий, и Станислав Черчесов - из наших. И я знаю, что все росийские вратари этому рады. Оба они доказывают, что и голкиперы - вопреки расхожему мнению - могут достичь успехов как главные тренеры. Что до меня, то я сразу определился, что хочу тренировать только вратарей.