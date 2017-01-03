Виталий Кафанов: Слуцкий и Черчесов доказывают, что голкиперы могут достичь успеха, как главные тренеры
Тренер
вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о работе главных тренеров сборной Станиславе Черчесове и Леониде Слуцком.
- Во
время вашей игровой карьеры специальных тренеров у голкиперов не было.
- Да, я как-то встречался с Жан-Мари Пфаффом, одним из лучших
вратарей мира в 80-х. Он часто говорит, что все мы должны быть ему благодарны
за работу, так как именно он, играя в «Баварии», предложил другому
великому вратарю Зеппу Майеру специально тренировать его. С его подачи и
появилась эта профессия. Тогда это было в новинку, а сейчас без тренера
вратарей не обходится ни один клуб. Вот недавно ввели специальную лицензию
УЕФА, обязательную для всех тренеров вратарей. Это даст новый толчок нашей
профессии.
- В России даже последние
тренеры сборной - бывшие вратари. А вам не хотелось попробовать себя главным?
-
Да, и Леонид Слуцкий, и Станислав
Черчесов - из наших. И я знаю, что все росийские вратари этому рады. Оба они
доказывают, что и голкиперы - вопреки расхожему мнению - могут достичь успехов
как главные тренеры. Что до меня, то я сразу определился, что хочу тренировать
только вратарей.