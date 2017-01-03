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«Витязь» обыграл «Кузню»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Витязю» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Игорь Скороходов, Кирилл Семенов и Денис Вихарев, у гостей - Роман Горак, Алексей Копейкин, Алексей Макеев и Марио Кемпе.

Сибирский клуб потерпел 35-е поражение и по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции. Подмосковная команда идет восьмой на Западе.

5 января «Металлург» примет «Локомотив», а «Витязь» в тот же день сыграет в гостях с «Авангардом».

Матч

Металлург Нк - Витязь - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Голы:

Горак (Выглазов, Чернов), 15:07 (0:1). Копейкин (Горак), 16:16 (0:2). Макеев (Семёнов, Афиногенов), 16:49 (0:3). Скороходов (Вихарев, Семёнов), 30:59 (1:3). Семёнов 38:20 (2:3). Кемпе (M. Kudryashov), 39:49 (2:4). Вихарев (Скороходов), 52:24 (3:4).

Место и дата

03 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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