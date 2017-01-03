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Валерий Рейнгольд: Лунев навяжет Лодыгину конкуренцию. И не только

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход вратаря «Уфы» Андрея Лунева в «Зенит».

«Трудно сказать, почему «Зенит» оставил свой выбор именно на Луневе. Вратарь – серьезная позиция.

Я много раз говорил, что Лодыгин не смог заменить Малафеева. Вячеслав наголову был сильнее. В отдельных играх Лодыгин стоял здорово. Но так часто устраивал клоунаду, что поражались все. Луческу все быстро понял и принял решение – брать нового вратаря.

Кержаков? Только для второй роли. Он не основной.

Теперь все зависит от Лунева. Данные у него хорошие. Но играть в «Зените» - огромная ответственность. Это не «Уфа». Большая разница. Справится ли он со своими нервами? Будет прогрессировать. Я помню Лунева еще по московскому «Торпедо». Нормальный парень. Конкуренцию он точно навяжет. И думаю, что не только», - считает Рейнгольд.

Напомним, что Лунев перешел из «Уфы» в санкт-петербургский «Зенит».

Контракт с футболистом подписан на 4,5 года. Другие подробности сделки не разглашаются. По информации СМИ, 25-летний голкипер Лунёв обошёлся «Зениту» в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне голкипер провел десять матчей в чемпионате России, в которых пропустил семь мячей. Лунёву удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести поединках, а в сентябре был признан лучшим в своем амплуа в российской премьер-лиге.

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