Росберг сыграл с болельщиками на автосимуляторе (видео)
Немецкий
автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг сразился с
болельщиками в гоночном симуляторе rFactor.
31-летний экс-пилот «Мерседеса» принял участие в трех заездах с финалистами специального конкурса, проехав по виртуальной трассе «Нюрбургринг».
Напомним, Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов».
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