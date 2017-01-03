Росберг сыграл с болельщиками на автосимуляторе (видео)

Даниэль Риккардо: Мне лучше быть в «Ред Булле», чем в «Мерседесе»

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что ему лучше остаться в своем нынешнем коллективе, а не переходить в «Мерседес».