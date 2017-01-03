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Росберг сыграл с болельщиками на автосимуляторе (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Немецкий автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг сразился с болельщиками в гоночном симуляторе rFactor.

31-летний экс-пилот «Мерседеса» принял участие в трех заездах с финалистами специального конкурса, проехав по виртуальной трассе «Нюрбургринг».

Напомним, Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов». 


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