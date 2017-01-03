«Гамбург» расторг контракт со Спахичем
Немецкий
футбольный клуб «Гамбург» расторг контракт с защитником Эмиром Спахичем,
сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Emir #Spahic spielt in den Planungen unseres Clubs keine Rolle mehr und wurde freigestellt: https://t.co/7XCTv4qbed pic.twitter.com/i5o8GKslHH— Hamburger SV (@HSV) 3 января 2017 г.
Напомним,
36-летний хорват перешел в «Гамбург» из «Байера» в 2015 году, за это время Эмир
принял участие в 38 матчах черно-синих.
Добавим, что Спахич несколько лет играл в российской премьер-лиге, выступая за «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Анжи».
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