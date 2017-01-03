«Гамбург» расторг контракт со Спахичем

Немецкий футбольный клуб «Гамбург» расторг контракт с защитником Эмиром Спахичем, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Emir #Spahic spielt in den Planungen unseres Clubs keine Rolle mehr und wurde freigestellt: https://t.co/7XCTv4qbed pic.twitter.com/i5o8GKslHH — Hamburger SV (@HSV) 3 января 2017 г.

Напомним, 36-летний хорват перешел в «Гамбург» из «Байера» в 2015 году, за это время Эмир принял участие в 38 матчах черно-синих.

Добавим, что Спахич несколько лет играл в российской премьер-лиге, выступая за «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Анжи».