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«Гамбург» расторг контракт со Спахичем

Источник:  ФК «Гамбург»Комментарии

Немецкий футбольный клуб «Гамбург» расторг контракт с защитником Эмиром Спахичем, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, 36-летний хорват перешел в «Гамбург» из «Байера» в 2015 году, за это время Эмир принял участие в 38 матчах черно-синих.

Добавим, что Спахич несколько лет играл в российской премьер-лиге, выступая за «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Анжи».

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