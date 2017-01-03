Крэйг Вудкрофт: Хорошо начинать новый год с матча против СКА
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о предстоящем матче против СКА.
– Хорошо начинать новый год с матча с одной из лучших команд в лиге. СКА – команда, состоящая из суперзвезд, которая была собрана для определенной цели. Сегодня нас ожидает отличная проверка на прочность.
– Увидим ли мы сегодня на льду Марка-Андре Граньяни? Ему был предоставлен отдых на время Кубка Шпенглера.
– Как я говорил прежде, мы воспользовались Кубком Шпенглера, чтобы дать ему время восстановиться от повреждения. Сегодня я разговаривал с ним, он сказал, что чувствует себя отлично, – цитирует Вудкрофта официальный сайт «Динамо».
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Напомним, матч между СКА и «Динамо» состоится 3 января в Минске
и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
СКА после 43 игр со 104 очками занимает первое место в Западной конференции, минчане, проведя на одну встречу больше, набрали 73 очка и расположились на пятой позиции.
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Матч
Место и дата
03 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция