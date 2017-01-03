«МЮ» отклонил предложение «Эвертона» в 19 млн фунтов за Шнайдерлина
«Манчестер
Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» в 19 миллионов фунтов за трансфер
Моргана Шнайдерлина, сообщает The Telegraph.
По
информации издания, главный тренер «ирисок» Рональд Куман назвал 27-летнего
француза главной целью зимнего трансферного окна.
Главный тренер «Красных дьяволов» Жозе Моуринью не собирается продавать полузащитника меньше, чем за 24 миллиона.
Сообщается, что «Эвертон» в ближайшее время сделает новое предложение команде из Манчестера.
Напомним, в нынешнем сезоне французский игрок провел во всех турнирах восемь матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 28 миллионов евро, а его контракт с «Юнайтед» рассчитан до 2019 года.
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