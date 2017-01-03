ФК «Копенгаген» подписал бывший состав Team Dignitas по CS:GO
Датский футбольный клуб «Копенгаген» подписал бывший состав команды Team Dignitas по CS:GO.
Игроки заключили контракты с клубом на 3-5 лет. Коллектив будет называться «North».
Состав команды North:
Маттиас «MSL» Лауридсен
Кристиан «k0nfig» Винеке
Рубен «RUBINO» Виллароен
Рене «cajunb» Борг
Эмиль «Magiskb0Y» Рейф
Каспер «ruggah» Дью (тренер)
Напомним, что 19 декабря Team Dignitas объявила о том, что игроки состава по CS:GO покинули организацию.
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