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ФК «Копенгаген» подписал бывший состав Team Dignitas по CS:GO

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Датский футбольный клуб «Копенгаген» подписал бывший состав команды Team Dignitas по CS:GO.


Игроки заключили контракты с клубом на 3-5 лет. Коллектив будет называться «North». 

Состав команды North:

Маттиас «MSL» Лауридсен
Кристиан «k0nfig» Винеке
Рубен «RUBINO» Виллароен
Рене «cajunb» Борг
Эмиль «Magiskb0Y» Рейф
Каспер «ruggah» Дью (тренер)

Напомним, что 19 декабря Team Dignitas объявила о том, что игроки состава по CS:GO покинули организацию.

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