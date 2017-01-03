ФК «Копенгаген» подписал бывший состав Team Dignitas по CS:GO

Спортивный директор Na'Vi: Мы решили не идти на поводу у игроков и по-другому подошли к процессу отбора

Спортивный директор Natus Vincere Евгений «HarisPilton» Золотарёв в интервью студии RuHub рассказал о том, как проходил набор в новый состав Na'Vi.