Руди Феллер: «Байер» не собирается продавать Эрнандеса

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающим Хавьером Эрнандесом в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны ведущих английских клубов.

«Я не могу представить себе это (продажу Эрнандеса), - цитирует Феллера Bild. – Он нужен нам, нужен в хорошей форме. Он сам понимает, что должен улучшить свою игру. Думаю, он больше всех понимает, что не может быть доволен своим выступлением в первой половине сезоне».

Напомним, 28-летний Эрнандес, перейдя в «Байер» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2015 года, ярко заиграл в новом клубе, забив в 43 матчах 26 голов. Однако старт нынешнего сезона ему не удался – он выходил на поле в 23 встречах и отличился лишь семь раз.

СМИ сообщают об интересе к мексиканцу со стороны «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Его трансфер может обойтись потенциальным покупателям в 34 млн фунтов стерлингов.