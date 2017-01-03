Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)3 : 2Швейцария (U-20)
Теннис  Касаткина5:7, 6:3, 6:7Мугуруса
Хоккей  Авангард0 : 2Динамо Москва
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Чехия (U-20)
Хоккей  Сибирь2 : 2Локомотив
Теннис  Кузнецов- : -Тсонга
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Руди Феллер: «Байер» не собирается продавать Эрнандеса

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающим Хавьером Эрнандесом в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны ведущих английских клубов.

«Я не могу представить себе это (продажу Эрнандеса), - цитирует Феллера Bild. – Он нужен нам, нужен в хорошей форме. Он сам понимает, что должен улучшить свою игру. Думаю, он больше всех понимает, что не может быть доволен своим выступлением в первой половине сезоне».

Напомним, 28-летний Эрнандес, перейдя в «Байер» из «Манчестер Юнайтед» в августе 2015 года, ярко заиграл в новом клубе, забив в 43 матчах 26 голов. Однако старт нынешнего сезона ему не удался – он выходил на поле в 23 встречах и отличился лишь семь раз.

СМИ сообщают об интересе к мексиканцу со стороны «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Его трансфер может обойтись потенциальным покупателям в 34 млн фунтов стерлингов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«МЮ» отклонил предложение «Эвертона» в 19 млн фунтов за Шнайдерлина«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» в 19 миллионов фунтов за трансфер Моргана Шнайдерлина, сообщает The Telegraph.«ПСЖ» подписал контракт с Дракслером до 2021 года«ПСЖ» официально подтвердил переход из «Вольсбурга» полузащитника Юлиана Дракслера.«Гамбург» расторг контракт со СпахичемНемецкий футбольный клуб «Гамбург» расторг контракт с защитником Эмиром Спахичем, сообщает пресс-служба клуба.Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе во время матча с «Вест Хэмом»Во время матча 20-го тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» на гостевом секторе стадиона скончался болельщик от сердечного приступа.Кокорин встретился с Рибери (фото)Нападающий «Зенита» Александр Кокорин встретился в Сингапуре с полузащитником «Баварии» Франком Рибери.Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьерыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует тренировать до 60 лет и считает, что конец его тренерской карьеры довольно близок.Славен Билич: Удаление Фегули убило нас, это никакая не красная карточкаГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич высказался об удалении полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2) на Олимпийском стадионе в Лондоне.Жозе Моуринью: Если говорить о решениях судей, мы чемпионы по неверным решениямГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:0) на Олимпийском стадионе в Лондоне.Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэма» (2:0) в матче 20-го тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.Юрген Клопп: Перед матчем сказал игрокам, если они не хотят играть, я никому не расскажу об этомГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:2) на «Стэдиум оф Лайт».«Вест Хэм» – «МЮ». Хозяева остались в меньшинстве на 15-й минуте после удаления ФегулиПолузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули был удален в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Это произошло уже на 15-й минуте.Арьен Роббен: Переход в «Баварию» был для меня шагом назадПолузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, почему в 2009 году был продан «Реалом» в немецкий клуб.АПЛ. 20-й тур. «Манчестер Сити» обыграл «Бернли», «Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 20-го тура чемпионата Англии.«Матч ТВ» покажет игру МЧМ Россия – Дания вместо поединка «Вест Хэма» и «МЮ»В программе телеканала «Матч ТВ» на 2 декабря произошли изменения. В прямом эфире будет показан матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании.«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» - 0:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 20-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед».«Эвертон» крупно обыграл «Саутгемптон»«Эвертон» крупно обыграл «Саутгемптон»«Эвертон» одержал победу в матче 20-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0) на стадионе «Гудисон Парк».«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2) в матче 20-го тура премьер-лиги на «Стэдиум оф Лайт».«Вест Бромвич» дома обыграл «Халл»«Вест Бромвич» дома обыграл «Халл»Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвич Альбион» и «Халл Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вест Бромвича».«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бернли» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ман Сити».Айтор Каранка: Сегодня мы играли лучше «Лестера»Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился впечатлениями после матча с «Лестером» в 20-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
Главные новости
Футбол
Руди Феллер: «Байер» не собирается продавать Эрнандеса
Футбол
«ПСЖ» подписал контракт с Дракслером до 2021 года
Футбол
Валерий Рейнгольд: Лунев навяжет Лодыгину конкуренцию. И не только
Футбол
«Спартак» не устроили 3 млн евро, предложенные за Попова «Трабзонспором»
Футбол
Витсель вошел в десятку самых высокооплачиваемых футболистов в мире
Футбол
«Спартак» получит от «Трабзонспора» 1 млн евро за трансфер Таски
Футбол
Аршавина признали лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году
Футбол
Константин Сарсания: «Спартак» активно покупает, но все эти трансферы для обоймы
Волейбол
«Белогорье» дозаявило Обмочаева
Футбол
«Марсель» отказался покупать Оздоева
все новости
Байер
Байеркалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Хавьер Эрнандес
Хавьер Эрнандесвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости