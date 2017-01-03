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«Шахтер» выкупил контракт нападающего «Тосно» Лаптева

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Футбольный клуб «Тосно» и солигорский «Шахтер» пришли к соглашению о выкупе белорусским клубом контракта нападающего Дениса Лаптева, сообщает пресс-служба тосненского клуба.

В минувшем сезоне 25-летний белорус выступал за «Шахтер» на правах аренды, провел 18 матчей и забил 10 мячей. Полноценное соглашение Лаптева с «Шахтером» заключено на два года.

В «Тосно» Денис сыграл 14 игр в ФНЛ, три матча в розыгрыше Кубка России и забил в них один гол.

«Благодарим Дениса за совместную работу и желаем удачи», - говорится на официальном сайте «Тосно».

Напомним, минувший чемпионат Белоруссии команда из Солигорска закончила на втором месте с 59-ю очками, отстав от лидера на 11 очков.

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