«Шахтер» выкупил контракт нападающего «Тосно» Лаптева
Футбольный клуб «Тосно» и солигорский «Шахтер» пришли к
соглашению о выкупе белорусским клубом контракта нападающего Дениса Лаптева,
сообщает пресс-служба тосненского клуба.
В минувшем сезоне 25-летний белорус выступал за «Шахтер» на правах
аренды, провел 18 матчей и забил 10 мячей. Полноценное соглашение Лаптева с «Шахтером»
заключено на два года.
В «Тосно» Денис сыграл 14 игр в ФНЛ, три матча в розыгрыше
Кубка России и забил в них один гол.
«Благодарим Дениса за совместную работу и желаем удачи», - говорится на официальном сайте «Тосно».
Напомним, минувший чемпионат Белоруссии команда из Солигорска закончила на втором месте с 59-ю очками, отстав от лидера на 11 очков.
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