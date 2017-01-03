«Сибирь» по буллитам обыграла «Локомотив»

«Сибирь» дома «Локомотив» (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Зак Бойчак и Евгений Артюхин, у гостей – Якуб Накладал и Стаффан Кронвалль.

В серии буллитов победу сибирякам принес точный бросок Сергея Шумакова.

Клуб из Новосибирска занимает на данный момент девятое место в Восточной конференции, ярославцы идут четвертыми на Востоке.

5 января «Сибирь» примет московское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день сыграет в гостях с новокузнецким «Металлургом».