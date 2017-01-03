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Алексей Попов: Хочется верить, что с Шумахером еще встретимся и поговорим

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов поздравил Михаэля Шумахера с 48-летием.

«Сегодня Михаэлю 48. А когда мы познакомились - он был таким. Хочется верить, что еще встретимся и поговорим. С Днем Рождения! Поправляйся!», - написал Попов в твиттере.

Напомним, на протяжении трех последний лет Михаэль борется с последствиями тяжелейшей травмы головы, полученной 9 декабря 2013 года во время катания на горных лыжах.


Шумахер пошел на 49-й круг. День рождения «Красного барона»

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