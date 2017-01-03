«Зенит» может приобрести Мертенса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может перейти в петербургский «Зенит», сообщает ITASportPress.

По информации издания, «Зенит» может приобрести футболиста неаполитанцев после перехода Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Трансфер Витселя принесет сине-бело-голубым около 20 миллионов евро, которые могут пойти на покупку Мертенса.

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Напомним, Дрис Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года. За это время футболист провел в составе команды 160 матчей и забил 48 голов. За сборную Бельгии нападающий выступает с 2011 года, сыграв за нее 55 матчей и отличившись 11 раз.

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