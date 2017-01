Питер «ppd» Дагер собрал команду по Dota 2

Бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер, который сейчас является главным исполнительным директором организации, собрал коллектив по Dota 2 под названием WanteD.



В команду вошли Питер «ppd» Дагер, Ким «QO» Сион Йоп, Расмус «Chessie» Бломдин, Джин «Jeyo» Мадайаг и Ноа «boris» Миньяс.

Going to be playing in a FEW dota tournaments this year w/ @QOdota @Jeyostyle @ChessieDota @borsterr Maybe even qualify for the Kiev Major!