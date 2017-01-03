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Мартен Фуркад: Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это маскарад, а не борьба с допингом

Источник:  Eurosport.frКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о том, как, по его мнению, нужно вести борьбу с допингом.

«Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это маскарад, а не борьба с допингом. Мы проведем встречу с биатлонистами, чтобы прояснить все разногласия по этой теме.

Я не собираюсь бойкотировать ничего в одиночку и приносить себя в жертву ради других. Я не Лютер Кинг и не Мандела. Я лишь хочу, чтобы Международный союз биатлонистов был более решительным в борьбе с допингом и предпринимал действующие шаги.

Нам нужно прийти к тому, чтобы голоса спортсменов звучали как один. Я не собираюсь в одиночку нести флаг борьбы с допингом», – приводит Eurosport.fr слова Фуркада.

Напомним, 22 декабря Международный союз биатлонистов лишил Россию право проведения этапа Кубка мира в Тюмени и отстранил двух биатлонистов из 31, в отношении которых велось расследование.

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