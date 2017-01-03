Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Авангардом»
Хоккеисты московского «Динамо» переиграли на выезде омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами у москвичей отметились Юусо Хиетанен, Денис Кокарев и Максим Карпов. У хозяев точные броски на счету Николая Лемтюгова и Владимира Соботки.
После этой игры «Динамо», набрав 71 очко в 44 встречах, поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» после 45 встреч чемпионата КХЛ остался на втором месте «Востока».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Динамо - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы:
Хиетанен (Кокарев, Вишневский), 22:24 (0:1). Кокарев (Вишневский), 28:29 (0:2). Лемтюгов (Соботка, Медведев), 50:35 (1:2). Карпов (Хиетанен, Терещенко), 52:08 (1:3). Соботка (Лемтюгов, Михеев), 58:55 (2:3).
Место и дата
03 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция