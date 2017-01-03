Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард2 : 3Динамо Москва
Теннис  Кузнецов0:3Тсонга
Футбол  Борнмут- : -Арсенал
Хоккей  Лада2 : 2Металлург
Хоккей  Динамо Минск- : -СКА
Хоккей  Латвия (U-20)- : -Финляндия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент FIS: Насколько мы знаем, Устюгов не причастен к допинг-скандалам

Комментарии

Президент FIS Джанфранко Каспер рассказал, что у него нет информации о причастности российского спортсмена Сергея Устюгова к каким-либо допинг-скандалам.

- Насколько мы знаем, Устюгов не причастен к допинг-скандалам. По крайней мере, он не был упомянут в известном докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, – передает слова Каспера немецкий портал deutschlandfunk.de.

Напомним, что ранее официальный сайт Международной федерации лыжных гонок сообщил, что шесть российских лыжников временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Отстранение вступило в силу с 22 декабря.

Добавим, что 1 января Устюгов, днем ранее победивший в спринте, выиграл масс-старт на 10 км классическим стилем и упрочил лидерство в общем зачете «Тур де Ски».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Устюгов: Могу сказать, что я «чист»Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что никогда не принимал допинг.Елена Вяльбе: Надеюсь, что Устюгов будет и дальше побеждатьПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».Устюгов выиграл масс-старт и лидирует в общем зачете «Тур де Ски»На этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария) прошел масс-старт классическим стилем на 10 км у мужчин. Победу одержал российский лыжник Сергей Устюгов.Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь МюстаиреРоссийский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире.На этапе КМ в Санта-Катерине отменены соревнования по скоростному спуску среди мужчинМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) на своем официальном сайте сообщила об отмене из-за погодных условий соревнований по скоростному спуску среди мужчин.Лыжники Легков и Белов потребуют отмены дисквалификацииОтстраненные от соревнований российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов потребуют снять с них дисквалификацию, так как достоверных доказательств применения допинга не представлено, и спортсмены не признают решения Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает «Р-Спорт».Легков, Белов и Вылегжанин не выступят на «Тур де Ски»Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что все трое пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).Павел Колобков: Чтобы принимать решения по лыжникам, надо дождаться итогов расследованияМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал временное отстранение шестерых российских лыжников от соревнований.«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков рассказал, как в команде пережили сообщение об отстранении лыжников от соревнований.Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков: Ребят не обвиняют в применении допингаСтарший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков в интервью «Советскому спорту» рассказал, в чем обвиняют его спортсменов.Легков и Вылегжанин попали в список подозреваемых, Черноусов может стать чемпионом Сочи«Советский спорт» получил неофициальное подтверждение ранее появившейся информации об именах российских лыжников, временно отстраненных от участия в соревнованиях.Сергей Устюгов: Информации у меня нет, я готовлюсь в Тур де СкиБронзовый призер многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски-2016 Сергей Устюгов рассказал, что продолжает подготовку к соревнованиям.Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете, победили норвежцыНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) прошла мужская эстафета 4х8 км. Сборная России заняла второе место, уступив только сборной Норвегии.Ждем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спортаЖдем от Ана медалей в Корее? Анонс уик-энда в зимних видах спорта«Советский спорт» рассказывает, за кого из россиян в зимних видах спорта, не считая биатлон, болеть в эти выходные.FIS не исключает возможности дисквалификации российских лыжников после перепроверки данных доклада МакларенаМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала заключения второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.Елена Вяльбе: Победа Устюгова придаст настроения всей командеПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в индивидуальном спринте на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.Устюгов выиграл в спринте на этапе Кубка мира в ДавосеСергей Устюгов выиграл гонку в индивидуальном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.Петухов заменит Устюгова в сборной России на первом этапе Кубка мираЛыжник Алексей Петухов заменит Сергея Устюгова в составе сборной России на первом этапе Кубка мира в финском Куусамо, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.FIS уже готова наказать Россию. Действовать будут «быстро и решительно»FIS уже готова наказать Россию. Действовать будут «быстро и решительно»FIS постановил действовать «быстро и решительно» после оглашения второй части доклада Макларена.Президент FIS настаивает на 4-летней дисквалификации Терезы ЙохаугПрезидент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер полагает, что титулованная норвежская лыжница Тереза Йохауг, уличенная в употреблении запрещенного препарата, должна быть дисквалифицирована на четыре года.
Главные новости
Футбол
Нападающий «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА
Футбол
Константин Сарсания: Покупки «Зенитом» иностанцев вызывают сомнения
Футбол
Криштиану Роналду не сыграет с «Севильей» в Кубке Испании
Хоккей
Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Авангардом»
Биатлон
Мартен Фуркад: Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это маскарад, а не борьба с допингом
Хоккей
«Сибирь» по буллитам обыграла «Локомотив»
Футбол
«Зенит» может приобрести Мертенса
Футбол
Руди Феллер: «Байер» не собирается продавать Эрнандеса
Футбол
«ПСЖ» подписал контракт с Дракслером до 2021 года
Футбол
Валерий Рейнгольд: Лунев навяжет Лодыгину конкуренцию. И не только
все новости
Сергей Устюгов
Сергей Устюговвсе новости
FIS
FIS