Президент FIS: Насколько мы знаем, Устюгов не причастен к допинг-скандалам

Президент FIS Джанфранко Каспер рассказал, что у него нет информации о причастности российского спортсмена Сергея Устюгова к каким-либо допинг-скандалам.



- Насколько мы знаем, Устюгов не причастен к допинг-скандалам. По крайней мере, он не был упомянут в известном докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, – передает слова Каспера немецкий портал deutschlandfunk.de.

Напомним, что ранее официальный сайт Международной федерации лыжных гонок сообщил, что шесть российских лыжников временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Отстранение вступило в силу с 22 декабря.

Добавим, что 1 января Устюгов, днем ранее победивший в спринте, выиграл масс-старт на 10 км классическим стилем и упрочил лидерство в общем зачете «Тур де Ски».