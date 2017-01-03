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Криштиану Роналду не сыграет с «Севильей» в Кубке Испании

Источник:  ASКомментарии

Форвард «Реала» Криштиану Роналду пропустит первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».

31-летний португалец во вторник тренировался наравне со всеми. Таким образом, его отсутствие в заявке на игру, скорее всего, связано с решением тренерского штаба предоставить лидеру команды дополнительное время на отдых.

Также главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на основных центральных защитников. У Серхио Рамоса и Пепе мышечные повреждения. В этой связи в центре обороны «Реала» можно ожидать Рафаэля Варана и Начо Фернандеса.

Кроме того, продолжают восстановление после травм Гарет Бэйл, Лукас Васкес и Матео Ковачич.

Заявка «Реала» на матч с «Севильей»: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес, Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Фабиу Коэнтрау, Данило, Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Марко Асенсио, Лука Модрич, Мартин Эдегор, Иско, Альваро Мората, Карим Бензема, Мариано Диас.

Матч «Реал» – «Севилья» пройдет 4 января на «Сантьяго Бернабеу». Начало – 23:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Ответный матч запланирован на 12 января.

Матч

Реал - Севилья

Место и дата

04 января 23:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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