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День в истории. Дмитрию Торгованову – 45 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

5 января исполняется 45 лет прославленному российскому гандболисту, ныне наставнику мужской сборной России Дмитрию Торгованову.

Дмитрий Торгованов окончил тренерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Выступал за питерскую «Неву», а также немецкие клубы: «Валлау-Массенхайм», «Шпорт», «Тусен», «Рейн-Неккар Лёвен» и «Гамбург».

Дмитрий Торгованов с 1992 года выступал за сборную России. В ее составе выигрывал Олимпиаду-2000, бронзу Олимпиады-2004, дважды чемпионат мира (1993, 1997) и чемпионат Европы-1996.

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