День в истории. Дмитрию Торгованову – 45 лет!
5 января исполняется 45 лет прославленному российскому гандболисту,
ныне наставнику мужской сборной России Дмитрию Торгованову.
Дмитрий Торгованов окончил тренерский факультет Санкт-Петербургской
государственной академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Выступал за
питерскую «Неву», а также немецкие клубы: «Валлау-Массенхайм», «Шпорт», «Тусен»,
«Рейн-Неккар Лёвен» и «Гамбург».
Дмитрий Торгованов с 1992 года выступал за сборную России. В ее
составе выигрывал Олимпиаду-2000, бронзу Олимпиады-2004, дважды чемпионат мира
(1993, 1997) и чемпионат Европы-1996.
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