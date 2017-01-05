День в истории. Дмитрию Торгованову – 45 лет!

читайте также

Дмитрий Торгованов: Молодые Киселев и Шкуринский оправдали доверие тренеров Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов подвел итоги матча с Белоруссией (28:21) на «Кубке Рижской думы».

Дмитрий Торгованов: Во вторых таймах наши вратари стоят лучше, чем в первых. Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов подвел итоги матча с Латвией (27:19) на «Кубке Рижской думы».

Россия обыграла Латвию на «Кубке Рижской думы» Мужская сборная России по гандболу одержала вторую победу на турнире Кубок Рижской думы. В матче со сборной Латвии команда Дмитрия Торгованова выиграла с преимуществом в восемь мячей (27:19).

Дмитрий Торгованов: В матче с Египтом пробовали необычные варианты игры Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов оценил игру команды в матче «Кубка Рижской думы» с Египтом (24:23).

Торгованов назвал состав сборной России на «Кубок Рижской думы» Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом команды на «Кубок Рижской думы», который пройдет 27-29 декабря в Риге.

Российские гандболисты вместо Рождественского турнира сыграют спарринги с белорусами Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов сообщил, что очередной Рождественский турнир четырех команд по гандболу в Москве в этот раз не состоится, вместо него национальная команда сыграет два товарищеских матча с командой Белоруссии.

Дмитрий Торгованов: На чемпионате мира не хотим играть за восьмые-девятые места Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов рассказал о подготовке к чемпионату мира во Франции и задачах на турнир.

Гонка с преследованием. «Нева» и «Чеховские медведи» устроили супершоу Лидеры Суперлиги «Чеховские медведи» приехали в гости к «Университету-Неве» и показали отличное шоу с крутой развязкой.

Твоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке дома Клуб главного тренера сборной России «Университет-Нева» с трудом нашел в Петербурге площадку, но выиграл на ней первый матч у израильтян.

Дмитрий Торгованов: Последние две атаки мы провели разгильдяйски Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов оценил игру команды в матче отборочного турнира Евро-2018 со Словакией (31:31).

Торгованов назвал состав на матч со Словакией Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Дмитрием Торговановым определился с составом на матч отборочного турнира Евро-2018 со Словакией.

Торгованов назвал состав сборной России на матчи со Словакией и Черногорией Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов определился с составом команды, которая начнет подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы со Словакией и Черногорией.

Сергей Шишкарев: Не завидую Торгованову, который работает фактически с мальчишками Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок страны между «Чеховскими Медведями» и «Университет-Невой» (34:22).

Дмитрий Торгованов: У «Университета-Невы» ушла половина основного состава, много молодежи теперь. Нам нужно время Главный тренер «Университета-Невы» Дмитрий Торгованов поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России против «Чеховских Медведей» (22:34).

Дмитрий Торгованов: Наши девочки-красавицы доказали, что в России гандбол жив Главный тренер «Университета-Невы» и мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов поделился впечатлениями от победы женской национальной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Дмитрий Торгованов: Если мы играем командой, то у нас все получается Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов сообщил, что национальная команда одержала уверенную гостевую победу над командой Черногории (29:19) и пробилась на чемпионат мира 2017 года благодаря уверенной игре в защите и успешным контратакам.

Торгованов вызвал 23 игроков на сбор перед матчами с Сербией Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов назвал состав команды на сбор перед товарищескими матчами с Сербией.

Эдуард Кокшаров: Торгованов и Воронин сбалансировали сборную России Главный тренер СКИФа Эдуард Кокшаров высказался о работе тренеров мужской сборной России Дмитрия Торгованова и Льва Воронина, под руководством которых команда стала девятой на чемпионате Европы в Польше.

Исполком ФГР поддержал Торгованова Исполком Федерации гандбола России (ФГР) рекомендовал Минспорту продолжить сотрудничество с главным тренером мужской сборной Дмитрием Торговановым и тренером Львом Ворониным.