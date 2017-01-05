День в истории. Юрию Ковтуну – 47 лет!
5 января исполняется 47 лет бывшему защитнику сборной России по
футболу, а ныне тренеру московского «Динамо» Юрию Ковтуну.
Юрий Ковтун родился в Азове, где в местном «Луче» начал
профессиональную карьеру футболиста. Затем выступал за СКА (Ростов-на-Дону) и
«Ростсельмаш», а в 1993 году подписал соглашение с «Динамо». Вместе с
московским клубом выиграл Кубок России-1995. Всего провел за команду 156 матчей
в чемпионате и забил пять голов.
В период с 1999 по 2005-й Ковтун выступал за «Спартак», с которым
трижды стал чемпионом и один раз выиграл Кубок страны.
С 1994 по 2003 год Ковтун провел 50 матчей за сборную России. Забил два
гола. Участвовал в чемпионате Европы-1996 и чемпионате мира-2002.
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